Сотрудники «Рено» планируют выступить с новой акцией протеста

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сотрудники французской автомобилестроительной корпорации «Рено» планируют выступить с новой акцией протеста против закрытия моторной программы компании в Вири-Шатийон. Об этом сообщает издание Racingnews365.

Ранее генеральный директор «Рено» Лука де Мео высказал намерение добиться более экономически эффективного управления командой «Альпин» и производством моторов в Вири. В связи с этим «Альпин» может перейти на сторонние моторы.

Это вызвало резкую реакцию со стороны профсоюза [Совет по производству гоночных машин] «Альпин», представляющего интересы рабочих и оказывающего максимальное давление на «Рено», чтобы заставить концерн изменить своё решение. Вскоре сотрудники моторного завода начали устраивать акции протеста.

Ожидается, что решение по вопросу участия «Рено» в производстве двигателей для «Альпин» будет принято в конце этого месяца.