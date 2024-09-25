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Кристиан Хорнер: мы по-прежнему сражаемся за Кубок конструкторов

Кристиан Хорнер: мы по-прежнему сражаемся за Кубок конструкторов
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Руководитель австрийского «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда продолжает бороться за победу в Кубке конструкторов.

«Вся команда очень мотивирована. Очевидно, мы по-прежнему боремся за оба чемпионских титула. В Сингапуре нас постигла неудача в Кубке конструкторов, однако впереди есть несколько трасс, на которых мы в прошлые годы выступали очень хорошо», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в Кубке конструкторов австрийский коллектив занимает второе место, имея на своём счету 475 очков. В гонке Гран-при Сингапура пилоты «быков» Макс Ферстаппен и Серхио Перес финишировали на второй и 10-й позиции соответственно.

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