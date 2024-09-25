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Росберг: Норрис может выиграть все оставшиеся гонки

Росберг: Норрис может выиграть все оставшиеся гонки
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Чемпион мира немец Нико Росберг считает, что пилот «Макларена» британец Ландо Норрис может претендовать на титул, несмотря на солидное отставание в личном зачёте от нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс находится под огромным давлением, учитывая состояние машины. Я действительно считаю, что борьба может продлиться до самого конца.

В какой-то Ландо момент получить помощь Оскара [Пиастри] и выиграть все оставшиеся гонки. Максу будет невероятно трудно финишировать постоянно вторым, практически невозможно из-за Оскара, «Феррари» и иногда «Мерседеса», – сказал Росберг в подкасте Sky Sports.

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