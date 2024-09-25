Алонсо: финиш восьмым в Сингапуре — лучше того, о чём можно сейчас мечтать

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что его результат на Гран-при Сингапура является на данный момент выдающимся для команды. Напомним, испанец финишировал восьмым.

«Мы прямо позади лучших четырёх команд, впереди Чеко. Обычно это девятое и 10-е места, поэтому финишировать восьмым — лучше того, о чём можно мечтать. Есть очки, но, опять же, мы отстаём на круг, темп не очень хорош», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.945.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +41.823.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1:01.040.

5. Шарль Леклер («Феррари») +1:02.430.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:25.248.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1:36.039.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг.