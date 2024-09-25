Эксперт: Боттас абсолютно не заслуживает места в Ф-1

Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель считает, что пилот «Кик-Заубера» финский ветеран Валттери Боттас не заслуживает места в серии на следующий сезон.

Напомним, ранее прошёл слух, что Боттас всё же продлит контракт с командой на один сезон, после чего в неё возьмут действующего пилота Формулы-2 бразильца Габриэла Бортолето.

«Заслуживает ли Боттас места в Формуле-1? Нет, абсолютно точно! Есть время, когда нужно появиться, и время, когда нужно уйти. Он отличный парень. У него были великолепные гонки, но он тот, с кем бы я хотел распрощаться», — приводит слова Коронеля Racingnews365.