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Эксперт: Боттас абсолютно не заслуживает места в Ф-1

Эксперт: Боттас абсолютно не заслуживает места в Ф-1
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Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель считает, что пилот «Кик-Заубера» финский ветеран Валттери Боттас не заслуживает места в серии на следующий сезон.

Напомним, ранее прошёл слух, что Боттас всё же продлит контракт с командой на один сезон, после чего в неё возьмут действующего пилота Формулы-2 бразильца Габриэла Бортолето.

«Заслуживает ли Боттас места в Формуле-1? Нет, абсолютно точно! Есть время, когда нужно появиться, и время, когда нужно уйти. Он отличный парень. У него были великолепные гонки, но он тот, с кем бы я хотел распрощаться», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

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