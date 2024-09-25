Хорнер: «Ред Булл» нужно, чтобы на полную мощность работали оба пилота

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз подчеркнул важность стабильных выступлений пилота команды мексиканца Серхио Переса на фоне напряжённой борьбы с «Маклареном» в Кубке конструкторов.

«Нам нужно, чтобы на полную мощность работали оба пилота. У Чеко был хороший прошлый уикенд, последний получился тяжёлым. Нам нужно выдать серию из нескольких этапов. Посмотрите, «Макларен» выводит на подиум обоих пилотов. Эти очки имеют решающее значение, поэтому нам необходимо сделать так, чтобы Чеко оказался как можно выше», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Хорнер признал болид «Макларена» эталонным.