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Вассёр: «Феррари» упустила возможность в Сингапуре

Вассёр: «Феррари» упустила возможность в Сингапуре
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении на Гран-при Сингапура.

«Всегда приятно завершать уикенд на хорошей ноте, гонка удалась. Очевидно, после плохой квалификации и такой гонки вы расстраиваетесь. Но я предпочитаю расстраиваться после хорошей гонки, чем после плохой.

В пятницу мы были в хорошей форме, а это означает, что мы упустили возможность на этих выходных, без сомнений. Если вы стартовали девятым и 10-м в Сингапуре, значит, сделали что-то не так в квалификации. Но здесь некого и нечего винить. Речь идёт о том, чтобы лучше делать свою работу», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

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