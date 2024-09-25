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Ферстаппен: «Ред Булл» не может финишировать каждый раз позади Норриса

Ферстаппен: «Ред Булл» не может финишировать каждый раз позади Норриса
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об обострившейся борьбе с «Маклареном» во второй половине сезона после Гран-при Сингапура, где победителем стал британец Ландо Норрис.

«Мы продолжим делать всё возможное. В какой-то момент нам придётся переломить ситуацию, потому что мы не можем каждый раз финишировать позади него [Норриса]. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 279.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 245.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24.

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