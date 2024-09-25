Даниэль Риккардо морально готов завершить карьеру в Формуле-1

Действующий пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо морально готов к тому, что в скором времени завершит свои выступления в Формуле-1.

«Если честно, то я даже не знаю. Это всё очень выматывает. Уже всем всё понятно, и если и правда эта гонка была для меня последней и дальше Формула-1 будет проходить без меня, то мне нужно будет сначала всё хорошо обдумать и определиться, что мне делать дальше. Но я в любом случае очень благодарен судьбе за то, что уже прошёл.

Один факт того, что я попал в Формулу-1 — это уже было моей мечтой, а если учесть, что я провёл здесь больше 10 лет и что я боролся за победу, то это вдвойне здорово. Но не хочется сейчас жалеть себя, и, по всей видимости, настало время что-то менять и заняться чем-то новым. Возможно, стану скалолазом или ещё кем-либо, пока не могу этого сказать», — приводит слова Риккардо Crash.net.

Отметим, что на ближайшем Гран-при США ожидается, что Риккардо заменит Лиам Лоусон, но официально об этом пока объявлено не было.