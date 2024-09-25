В России запущено производство первого электромобиля с батареей глубокой локализации

Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске серийного производства электромобиля LADA e-Largus на мощностях «LADA Ижевск». Мероприятие состоялось в присутствии президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

LADA e-Largus Фото: lada.ru

Сообщается, что LADA e-Largus — первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Семейство e-Largus будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами с запасом хода в 320-420 км — в зависимости от модификации.

На автомобили устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт (163 л. с.). Максимальная скорость LADA e-Largus ограничена электроникой на уровне 145 км/ч, до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,5 секунды. Стоимость машины в базовой комплектации — 2 990 000 рублей.