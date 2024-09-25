Ральф Шумахер: тяжёлый сезон для Ферстаппена, но даже я извинился за мат в 1997-м

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о недовольстве трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена наказанием ФИА, оштрафовавшей его за ругань на пресс-конференции.

«Это тяжёлый год для Макса. Во-первых, из-за конфликтов босса команды Кристиана Хорнера. Гений-конструктор Эдриан Ньюи ушёл, как и другие топ-персоны, машина неожиданно перестала работать, а битва с Ландо Норрисом за звание чемпиона мира накаляется. Вокруг него многое происходит.

То же происходило и со мной во время интервью в 1997 году. В «Джордане» ругались целыми днями, и это был нормальный язык для меня. Но когда я произнёс матерное слово в телеинтервью, мне пришлось за это извиниться», — приводит слова Шумахера Sky Germany.