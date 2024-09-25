Резервный гонщик «Кик-Заубера» продолжит карьеру в Формуле-Е

Перспективный резервный гонщик Sauber Зейн Мэлоуни, который выступает и идёт на третьем месте в личном зачёте Формулы-2, продолжит свою карьеру в Формуле-Е. Теперь он станет напарником Лукаса ди Грасси по команде Lola Yamaha ABT.

«Мы рады приветствовать Зейна в команде на предстоящий сезон Формулы E, и наша пара пилотов — одна из самых захватывающих на стартовой решетке следующего сезона. Зейн — чрезвычайно талантливый молодой гонщик с невероятной скоростью и потенциалом, и вместе с Лукасом у них идеальное сочетание молодости и опыта. Зейн продемонстрировал свои способности в различных юниорских категориях и зарекомендовал себя как победитель гонок, и мы с нетерпением ждем, когда он сядет за руль на тестах, а затем на первом этапе в Сан-Паулу», — приводит слова председателя Lola Cars Ltd Тилля Бехтольшаймера Fiaformulae.

Новый сезон Формулы-Е стартует 7 декабря с Гран-при в Сан-Паулу.