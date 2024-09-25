Вассёр анонсировал обновление «Феррари» на Гран-при США

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что команда подготовит обновление к предстоящему Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.
«Мы, как и многие другие, привезём новые детали в Остин. Мы уже работаем над машиной 2025 года, но постараемся привнести лучшее в SF-24. Вероятно, это самые свежие новости», — приводит слова Вассёра издание Formula1a.com.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 516 очков.
2. «Ред Булл» — 475.
3. «Феррари» — 441.
4. «Мерседес» — 329.
10. «Кик-Заубер» — 0.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 31.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.
Ранее Вассёр подвёл итоги Гран-при Сингапура.