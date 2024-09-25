Вассёр анонсировал обновление «Феррари» на Гран-при США

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что команда подготовит обновление к предстоящему Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

«Мы, как и многие другие, привезём новые детали в Остин. Мы уже работаем над машиной 2025 года, но постараемся привнести лучшее в SF-24. Вероятно, это самые свежие новости», — приводит слова Вассёра издание Formula1a.com.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 516 очков.

2. «Ред Булл» — 475.

3. «Феррари» — 441.

4. «Мерседес» — 329.

10. «Кик-Заубер» — 0.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 31.

8. «Уильямс» — 16.

9. «Альпин» — 13.

Ранее Вассёр подвёл итоги Гран-при Сингапура.