Тюнинг-ателье представило версию Ferrari Purosangue с более мощным двигателем

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свою версию суперкроссовера Ferrari Purosangue — 765-сильный автомобиль Pugnator. От Purosangue автомобиль Mansory Pugnator отличается переработанным кузовом, а также форсированным двигателем, получившим дополнительные 40 лошадиных сил.

Mansory Pugnator Фото: Mansory

У Mansory Pugnator новый капот из кованого карбона, облегчённые колёсные диски, а также увеличенные воздухозаборники и полностью переработанный передний бампер. Создатели отмечают, что в такой конфигурации удалось добиться более эффективного охлаждения и при этом поднять уровень прижимной силы на передней оси. В задней части машины обращает на себя внимание двухсекционный спойлер на крыше.

Mansory Pugnator Фото: Mansory

Под капотом у Mansory Pugnator штатный для Ferrari Purosangue 6,5-литровый двигатель F140 IA V12, однако инженеры тюнинг-ателье модифицировали электронный блок управления силовой установкой и установили на автомобиль новую спортивную четырёхпоточную выхлопную систему. Благодаря этому мощность выросла с 533 кВт (725 л. с.) до 563 кВт (765 л. с.).

Mansory Pugnator Фото: Mansory

Напомним, Ferrari Purosangue была представлена в сентябре 2022 года и стала первой четырёхместной машиной марки. Известно, что такие автомобили есть в коллекции Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду, а недавно появилось видео, на котором Шарль Леклер за рулём Purosangue попал в ДТП в Монако.