Немецкие прокуроры предъявили обвинения троим по делу о шантаже семьи Шумахера

Немецкие прокуроры заявили в среду, 25 сентября, что выдвинули обвинения против трёх мужчин, арестованных в этом году за попытку шантажа семьи легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Прокуроры заявили, что главный обвиняемый, 53-летний мужчина из западного города Вупперталь, угрожал опубликовать частные фотографии и видео и требовал € 15 млн ($ 16,7 млн) от семьи Шумахера.

Сообщается, что другой обвиняемый сделал изображения, которыми шантажируют семью. Он являлся их личным охранником. Его обвиняют в продаже материалов за пятизначную сумму, и ему может грозить значительный тюремный срок по обвинению в соучастии в попытке шантажа и нарушении конфиденциальности.

Прокуроры говорят, что главный подозреваемый несколько раз звонил представителю семьи Шумахеров в июне этого года, чтобы потребовать деньги, угрожая слить изображения в интернет, если деньги не будут выплачены.

Главному подозреваемому предъявлены обвинения в попытке шантажа с максимальным тюремным заключением до 15 лет, хотя уточняется, что наказание может быть смягчено, поскольку угроза не была выполнена.

30-летний сын мужчины из Вупперталя был обвинён в пособничестве шантажу, поскольку его отец попросил его создать неотслеживаемый адрес электронной почты.