«Мы не покупаем звёзд, а делаем их». Марко — о переговорах «Ред Булл» с Алонсо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о переговорах со звёздным испанским пилотом Фернандо Алонсо на заре истории команды «Ред Булл».

«Мы становились тогда уже не просто командой, а командой, которая требовала, чтобы у гонщиков был потенциал стать будущим победителем Гран-при. Это также было связано с философией Дитриха Матешица.

В то время мы вели переговоры с Фернандо Алонсо, но он сказал, что мы не покупаем звёзд, мы делаем их сами. Поэтому здесь речь про наследие, призванное продолжать эту философию и невероятный дух, который принёс в организацию Матешиц», — приводит слова Марко издание F1Technical.

Фернандо Алонсо дебютировал в Формуле-1 с Minardi (на её базе позже была основана команда «Торо Росо», называемая сейчас «РБ») в 2001 году. Проведя следующий сезон в качестве тест-пилота, он присоединился к команде «Рено», где завоевал два чемпионских титула в 2005 и 2006 году.