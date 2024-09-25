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Опубликован каст актёров сериала про легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенну

Опубликован каст актёров сериала про легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенну
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29 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера сериала «Сенна». Это бразильский сериал в жанре документальной драмы о жизни легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны.

Каст актёров

Каст актёров

Фото: Netflix

Бывшую жену Айртона Сенны и его первую возлюбленную Лилиан де Васконселос сыграла бразильянка Элис Вегманн.

Сестру Айртона Вивьен Сенну сыграла Камила Мардила.

Роль бывшего президента Международной федерации автоспорта (ФИА) Жан-Мари Балестра досталась французу Арно Виард.

Пилота Нельсона Пике сыграл Хьюго Бонмер, роль Ники Лауды исполнил Йоханнес Хайнрихс, Айртона Сенну воплотил на экране Мэтт Мелла, а легендарного основателя «Уильямса» Фрэнка Уильямса сыграл Стивен Макинтош.

Айртон за десять лет выступлений выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Получил от прессы и поклонников прозвища Волшебник и Человек дождя. Трагически погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

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