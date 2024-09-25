«Хочу поставить его в один ряд с Сенной и Шумахером». Култхард — о Норрисе

53-летний шотландский автогонщик, участник чемпионатов Формулы-1 с 1994 по 2008 год, а также вице-чемпион мира 2001 года, который четырежды занимал третью строчку в личном зачёте чемпионата, Дэвид Култхард поставил в один ряд после Гран-при Сингапура пилота «Макларена» Ландо Норриса с восьмикратным чемпионом серии Михаэлем Шумахером и легендарным бразильским гонщиком Айртоном Сенной.

«[На Гран-при Сингапура] Ландо показал настоящий мастер-класс. Это показывает, что он довёл своё пилотирование до совершенства. Единственное, что действительно меня удивило, было в конце круга, когда он заблокировал колесо, а затем, по-моему, в повороте 14, просто коснулся барьера. В остальном безупречно. Какое выступление. Человек и машина в идеальной гармонии.

Ландо, он такой скромный и такой доступный. Он не осознаёт, насколько великолепны и значимы его выступления прямо сейчас. Хоть и скажу это неуверенно, но я всё равно хочу поставить его в один ряд с Сенной, Шумахером, Хэмилтоном в его лучших проявлениях», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

После 18 этапов Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на своём счету 279 очков. У лидера чемпионата и трёхкратного чемпиона из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена — 331.