«Я стал более приятным человеком». Цунода — об отсутствии ругательств на ГП Сингапура

24-летний японский автогонщик, чемпион японской Формулы-4 в сезоне 2018 года, выступающий за команду Формулы-1 «РБ», Юки Цунода высказался о новых правилах Международной федерации автоспорта (ФИА), направленных на противостояние с ругательствами пилотов во время гонки и на пресс-конференциях. Напомним, Цунода прославился тем, что регулярно использовал нецензурную брань в командном радио.

«Возможно, во мне было не так много энергии, чтобы ругаться во время Гран-при Сингапура, в машине было довольно тяжело находиться из-за температуры, но, с другой стороны, может быть, я стал более приятным человеком.

Я удивлён, что не ругался в ходе Гран-при. Главное внимание уделяется не ругани в автомобиле, а везде. Что ж, это то, что мне нужно точно улучшить. Но также меня очень удивило наказание для Ферстаппена [общественные работы]», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Напомним, трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен протестует против новой политики ФИА и Мохаммеда бен Сулайема, отвечая односложными предложениями на пресс-конференции после штрафа за ругательство на пресс-конференции касательно состояния болида на Гран-при Азербайджана.