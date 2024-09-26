В США представили 800-сильный пикап, который разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды

Компания Hennessey представила свой новый проект — пикап Venom 800 F-150, созданный на базе Ford F-150 Raptor R. Отмечается, что создатели не только добились от автомобиля большей мощности, но также переработали подвеску и трансмиссию, превратив его в 800-сильный суперпикап.

Hennessey Venom 800 F-150 Фото: Hennessey

Для увеличения мощности на двигатель установили новую турбину, переделали системы охлаждения и впрыска топлива, а также выхлопную систему. Кроме того, у машины переработанная подвеска с модернизированными амортизаторами и внедорожные шины. По данным Hennessey, этот автомобиль разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,4 секунды и преодолевает четверть мили за 11,7 секунды.

Hennessey Venom 800 F-150 Фото: Hennessey

Отметим, что Venom 800 F-150 — не самый мощный пикап в линейке Hennessey. Так, в портфолио компании есть 1200-сильный Mammoth 1200 RAM TRX, победивший в дрэг-битве Ford GT. Кроме того, ранее Hennessey представила самую мощную машину с механической коробкой передач — родстер Venom F5-M стоимостью $ 2,65 млн.