В McLaren объявили дату презентации нового спорткара. Ожидается, что это будет преемник P1

Компания McLaren объявила о том, что 6 октября представит новый спорткар. Официальной информации о новинке нет, но эксперты уверены, что это будет преемник McLaren P1, который выпускался во второй половине 2010-х.

В апреле этого года издание Automotive News сообщало, что автомобиль получит совершенно новый гибридный двигатель на базе V8. Он, по данным источников, должен быть на 70% легче гибридного V6, который устанавливается на McLaren Artura.

При этом мощность силовой установки превысит 1000 лошадиных сил. Также Automotive News сообщало, что тираж автомобиля составит менее 400 экземпляров, а стоимость новинки, которая поступит в продажу в 2026 году, — около $ 2 млн.

McLaren P1 был официально представлен в 2013 году на Женевском автосалоне. Эта машина стала духовным наследником гиперкара McLaren F1 и была одним из первых спорткаров с гибридным двигателем. Мощность McLaren P1 составляет 674 кВт (916 л. с.), а тираж модели составил 375 экземпляров.