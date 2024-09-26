«Одна из величайших вещей, что я делал». Джордан — об уходе Ньюи из «Ред Булл»

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан, являющийся другом и менеджером легендарного конструктора Эдриана Ньюи, прокомментировал свою работу с инженером и организацию ухода из «Ред Булл» в «Астон Мартин».

«Я должен сказать это без всяких сомнений — я, возможно, не собирался этого говорить — но я бы сказал, что организация ухода Эдриана Ньюи из „Ред Булл“ была для меня, вероятно, одной из величайших профессиональных крутых вещей, что я делал. Это, возможно, лучшее, что в принципе когда-либо делал. И причина, по которой так говорю, заключается в том, что это было организовано и скоординировано таким элегантным образом, которым остаётся только гордиться.

Также очень горжусь «Ред Булл». Я очень горжусь собой и своими действиями и невероятно горжусь Эдрианом и тем, как он справился с этой ситуацией. Ньюи в отпуске по уходу за садом (период, за который работник не имеет права приступать к обязанностям в новой команде до определённого срока. — Прим. «Чемпионата»). Этот отпуск начался 6 сентября, с даты, которая была оговорена с «Ред Булл», — приводит слова Джордана издание Racingnews365.

Ранее в «Астон Мартин» объявили, что Ньюи начнёт сотрудничать с командой с 1 марта 2025 года, что породило конфликт между Кристианом Хорнером и Майком Краком.