«Каждый думает о 2026 годе, но изменения нужны раньше». Алонсо — о форме «Астон Мартин»

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», заявил, что все в команде думают о регламенте 2026 года, но коллективу необходимы изменения в ближайшее время.

«Я думаю, каждый в команде думает о регламенте на сезон-2026. Есть большая надежда, учитывая прибытие Адриана Ньюи, Энрико Кардиле и других важных имён. Будущее команды выглядит блестящим, но то, что мы делаем сейчас, недостаточно хорошо. Но нам нужно убедиться, что мы изменим темп в 2025 году.

Мы проделали большую работу между Баку и Сингапуром. После свободной практики в Сингапуре мы выключили компьютеры в два часа ночи, и рабочая нагрузка достигла невиданного ранее уровня, чтобы попытаться найти нужные нам ответы», — приводит слова Алонсо издание FormulaPassion.

На Гран-при Сингапура Фернандо финишировал на восьмом месте. В личном зачёте пилотов Алонсо занимает девятое место, имея в своём активе 62 очка. У «Астон Мартин» пятое место в Кубке конструкторов и 86 очков.