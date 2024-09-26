«Не помню, чтобы я, Ферстаппен или Хэмилтон так ошибались». Росберг — о Норрисе

39-летний бывший автогонщик и чемпион Формулы-1 в сезоне-2016 Нико Росберг высказался об ошибках британского пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Сингапура.

«Меня немного сбило с толку то, что в Сингапуре происходило с Ландо, потому что он дважды касался стены. Оба момента были действительно серьёзными, почти завершающими гонку, и ему повезло, что он не сошёл с дистанции. Об этом не говорят, но он также вышел за пределы трассы, обгоняя кругового «Уильямса».

Я не могу вспомнить себя, или Макса Ферстаппена, или Льюиса [Хэмилтона], когда они лидировали так комфортно с 30-секундным преимуществом и допустили три такие серьёзные ошибки. Понимаю, что Сингапур очень сложный, здесь требуется запредельная концентрация, физически это тяжёлая трасса, но я не знаю, почему так много маленьких ошибок. Это было странно. Но мы знаем, что Ландо склонен совершать эти маленькие ошибки всё время и везде», — приводит слова Росберга издание Racingnews365.

Ранее другой бывший пилот, Дэвид Култхард, поставил Норриса в один ряд с Шумахером и Сенной.