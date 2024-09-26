Источник: Перес объявит о завершении карьеры на ГП Мексики

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд озвучил слух о том, что команда Формулы-1 «Ред Булл» и её мексиканский пилот Серхио Перес разработали план, согласно которому Серхио объявит о своём уходе из автоспорта во время Гран-при Мексики.

«Один интересный слух в Сингапуре состоял в том, что Перес и «Ред Булл» разработали план, по которому он объявит о своей отставке в Мексике, что сделает его уход более мягким, чем увольнение, и будет менее болезненным для продаж «Ред Булл» в Америке. Это даст команде возможность поискать нового гонщика в 2025 году.

Несмотря на дорогостоящие программы для молодых гонщиков, у «Ред Булл» нет никого, кто был бы готов занять место рядом с Максом Ферстаппеном. Возможно, что-то изменится, если Лоусон действительно засияет, как Колапинто в «Уильямсе», но в «Ред Булл» уже сейчас готовы закупаться на будущее», — написал Сейвуд на своём сайте.