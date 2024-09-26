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В MotoGP опубликовали календарь заездов на 2025 год. Гонки в Казахстане не будет

В MotoGP опубликовали календарь заездов на 2025 год. Гонки в Казахстане не будет
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Серия MotoGP опубликовала календарь Гран-при на сезон-2025, который стартует 28 февраля в Таиланде. Стоит отметить, что в календаре отсутствует гонка в Казахстане, которая многократно срывалась.

Фото: MotoGP

Сезон будет состоять из 22 гоночных уикендов, последний из которых пройдёт на испанской трассе, названной в честь двукратного чемпиона мотогонок Рикардо Тормо.

В сезоне-2024 прошло 17 этапов Гран-при MotoGP. Лидером среди пилотов в личном зачёте является испанец Хорхе Мартин («Дукати»), на счету которого 341 очко. На втором месте идёт итальянский действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати»), у которого в активе 317 очков.

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