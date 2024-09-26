F1-Insider: сегодня объявят о расставании с Даниэлем Риккардо

Издание F1-Insider сообщило о том, что сегодня в команде «РБ» сделают объявление по поводу расставания с австралийским пилотом Формулы-1 Даниэля Риккардо.

«Сегодня в «Ред Булл» объявят решение о расставании с пилотом «РБ» Даниэля Риккардо. По имеющейся у нас информации, у Риккардо есть предложение продолжить работу своего рода послом по маркетингу в «Ред Булл». Но, по мнению инсайдерских кругов, ему всё ещё нужно время, чтобы подумать об этом», — говорится в статье издания.

Напомним, в преддверии Гран-при Сингапура в СМИ и среди поклонников стали циркулировать слухи о том, что Риккардо заменят на новозеландца Лиама Лоусона, в контракте которого австрийская команда активировала пункт, гарантирующий ему место в Формуле-1 на сезон-2025.

В концовке гонки Риккардо отобрал лучший круг у пилота «Макларена» Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.