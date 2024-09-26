«Уэббер близок к «Ред Булл». Сейвуд — о впечатлении австрийской команды от Пиастри

Эксперт и журналист Джо Сейвуд заявил, что руководство австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» впечатлено выступлениями австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в сезоне-2024.

«Если вы поспрашиваете в „Ред Булл“, то увидите, что они очень впечатлены Оскаром Пиастри (как и все мы) и видят бреши в броне команды из Уокинга [«Макларен»], потому что менеджер Оскара Марк Уэббер близок к «Ред Булл» и, без сомнения, сам Марк заинтригован вопросом о том, как в «Макларене» смогут сделать двух звёзд [Оскара и Ландо] счастливыми в ближайшие годы. Это справедливый вопрос», — написал Сейвуд в своей колонке.

Уэббер, будучи пилотом Формулы-1, провёл в составе «Ред Булл» семь сезонов. Перед приходом Оскара, менеджером которого и является Марк, в 2023 году произошла скандальная история. Пиастри, будучи членом академии «Альпин», был официально объявлен французским коллективом боевым пилотом на сезон-2023, но Оскар в своих социальных сетях опроверг это заявление. Позже он стал пилотом «Макларена» и дебютировал в Формуле-1 в его составе.