«Не отличу друг от друга 80-90% новых машин». Джереми Кларксон раскритиковал автоиндустрию

Телеведущий Джереми Кларксон, прославившийся работой в автомобильной передаче Top Gear, провёл встречу в честь выхода последнего эпизода The Grand Tour со своим участием и выступил перед аудиторией. В небольшой речи Кларксон признался, что не получает удовольствия от современных автомобилей и считает машины прошлых лет гораздо лучше.

«После 35 лет — люблю я автомобили по-прежнему сильно? Нет. Если честно, нет. Я смотрю на новые машины — и не отличу друг от друга 80-90 процентов из них. Я понятия не имею, что это за машины — и мне всё равно. Поставили новый гибрид? Да мне наплевать! Но старые машины — это совсем другое. Насколько они лучше современных машин просто хотя бы потому что легче. Водить такие машины — просто потрясающе», — сказал Кларксон.

Напомним, что последний эпизод The Grand Tour с участием Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя вышел 13 сентября. В будущем Amazon намерена продолжить выпуск передачи, но уже с новыми ведущими.