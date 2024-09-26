В «Макларене» порекомендовали своему резервному пилоту не присоединяться к «Ауди»

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд сообщил, что в британской команде «Формулы-1» «Макларен» порекомендовали своему резервисту бразильцу Габриэлю Бортолето не присоединяться к проекту «Ауди». Ранее была информация, что руководство «Кик-Заубера» рассматривает подписание контракта с Бортолето на сезон-2025.

«В Сингапуре ходили слухи о том, что „Макларен“ сказал своему молодому пилоту Габриэлю Бортолето, лидеру чемпионата Формулы-2, что присоединение к „Ауди“ может быть не очень хорошей идеей, поскольку у него может быть потенциал выступления за „Макларен“ в будущем», — написал Сейвуд в статье на своём сайте.

Бортолето возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-2 за два этапа до конца, имея на своём счету 169,5 очка. У члена академии «Ред Булл» Исака Хаджара, идущего на второй позиции, 165 очков.

Ранее Сейвуд рассказал о слухах про заинтересованность «Ред Булл» в пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.