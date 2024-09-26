Эксперт рассказал, как Хэмилтон компенсирует затраты «Феррари» на его контракт

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в сезоне-2025 может привести в команду «Феррари» спонсора, владельцем дочерней компании которой является сам.

«Один интересный слух в сингапурском паддоке гласил, что Льюис Хэмилтон может в конечном итоге стать спонсором «Феррари». Хорошо, это звучит немного странно, но в августе гигантская французская компания Pernod Ricard, вторая по величине по производству вина и спиртных напитков в мире, купила бренд безалкогольной текилы под названием Almave, который, как оказалось, принадлежит некоему Льюису Хэмилтону.

Целью альянса с Pernod Ricard было использование французской фирмы для глобальной дистрибуции и применение её опыта в создании новых брендов. Ходят слухи, что Almave может стать спонсором «Феррари» в следующем году», — написал Сейвуд в своей колонке.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце сезона и присоединится к итальянскому коллективу.

По информации издания RMC Sport, который ссылается на итальянские СМИ, британский гонщик будет зарабатывать € 50 млн за сезон в составе «Феррари». Также сообщается, что сумма точно будет меньше той, которую Хэмилтон ежегодно зарабатывает, будучи пилотом «Мерседеса».