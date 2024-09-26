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Спонсоры «РБ» выступили против увольнения Даниэля Риккардо — источник

Спонсоры «РБ» выступили против увольнения Даниэля Риккардо — источник
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Австралийский фотограф Формулы-1 Ким Иллман сообщил о том, что спонсоры итальянской команды «РБ» выступили против увольнения австралийского пилота Даниэля Риккардо.

«Creative Artists Agency (Американское агентство талантов и спорта. — Прим. «Чемпионата»), которое представляет интересы Даниэля, привела в команду [«РБ»] Visa Cash App. Как главный спонсор, они оказывают значительное давление на команду, чтобы удержать Риккардо», — написал Ким на своей странице в социальных сетях.

Ранее издание F1-Insider сообщило о том, что сегодня в команде «РБ» сделают объявление по поводу расставания с Даниэлем Риккардо.

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