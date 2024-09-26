Суд отклонил иск «Хааса» к Гюнтеру Штайнеру

Окружной суд Калифорнии отклонил иск «Хааса» к бывшему руководителю команды Гюнтеру Штайнеру. Об этом сообщает портал Racingnews365.

Судья Андре Биротт отметил, что в автобиографии Штайнера товарные знаки компании Haas Automation, Inc., которая производит станки ЧПУ и прочее оборудование, использованы в художественных целях. Кроме того, они должны присутствовать, поскольку в книге речь идёт об опыте Штайнера на посту руководителя «Хааса». Поэтому товарные знаки на фотографиях, которые указаны в книге, позволяют предоставить дополнительный контекст о происходивших событиях. Таким образом, ходатайство о прекращении дела со стороны Гюнтера было удовлетворено, а жалоба команды отклонена.

Стоит отметить, что иск Гюнтера Штайнера к «Хаасу» по вопросу невыплаченных финансовых средств, а также использованию его изображения в рекламных материалах и атрибутике завершится в течение следующего года.