Даниэль Риккардо покинул «РБ»

Итальянский коллектив «РБ» официально объявил на своей странице в социальных сетях, что австралийский пилот Даниэль Риккардо покинул команду.

Напомним, в преддверии Гран-при Сингапура в СМИ и среди поклонников стали циркулировать слухи, что Риккардо заменят на новозеландца Лиама Лоусона, в контракте которого австрийская команда активировала пункт, гарантирующий ему место в Формуле-1 на сезон-2025.

В концовке гонки Риккардо отобрал лучший круг у пилота «Макларена» Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.

Ранее стало известно, что спонсоры «РБ» выступили против увольнения Даниэля Риккардо.