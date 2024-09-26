«Он всегда будет занимать особое место в «Ред Булл». Мекис — об уходе Риккардо из «РБ»

Руководитель итальянского гоночного коллектива «РБ» Лоран Мекис прокомментировал уход австралийского пилота Даниэля Риккардо из команды.

«Вся команды хотела бы поблагодарить Даниэля за его усердную работу с нами на протяжении последних двух сезонов. Он привнёс в коллектив большой опыт и талант, а также фантастический настрой, который помог всем развить командный дух. Даниэль был настоящим джентельменом как на трассе, так и вне её. Он никогда не переставал улыбаться. Нам будет его не хватать. Но он всегда будет занимать особое место в семье «Ред Булл», — приводит слова Лорана Мекиса пресс-служба «РБ».