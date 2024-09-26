Лиам Лоусон стал новым пилотом «РБ»

22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон официально стал новым гонщиком итальянской команды «РБ», заменив собой австралийца Даниэля Риккардо. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Согласно информации из пресс-релиза, Лоусон будет выступать в составе итальянской команды до конца текущего сезона.

Лиам являлся резервным пилотом австрийской «Ред Булл» с 2022 года. Новозеландец дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, поскольку тогда Даниэль Риккардо проходил восстановительный период из-за травмы руки.

Напомним, Даниэль Риккардо в концовке своей последний гонки, которая прошла на Гран-при Сингапура, отобрал лучший круг у пилота «Макларена» Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.