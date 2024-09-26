Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон стал новым пилотом «РБ»

Лиам Лоусон стал новым пилотом «РБ»
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон официально стал новым гонщиком итальянской команды «РБ», заменив собой австралийца Даниэля Риккардо. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Согласно информации из пресс-релиза, Лоусон будет выступать в составе итальянской команды до конца текущего сезона.

Лиам являлся резервным пилотом австрийской «Ред Булл» с 2022 года. Новозеландец дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, поскольку тогда Даниэль Риккардо проходил восстановительный период из-за травмы руки.

Напомним, Даниэль Риккардо в концовке своей последний гонки, которая прошла на Гран-при Сингапура, отобрал лучший круг у пилота «Макларена» Ландо Норриса, а на интервью после гонки расплакался, намекая на конец своего пребывания в Формуле-1.

Материалы по теме
Официально
Даниэль Риккардо покинул «РБ»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android