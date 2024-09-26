Даниэль Риккардо высказался о своём уходе из Формулы-1

Бывший пилот итальянской команды «РБ» австралиец Даниэль Риккардо прокомментировал уход из гоночного коллектива.

«Я любил этот вид спорта всю свою жизнь. Это было безумное и замечательное путешествие. Спасибо командам и отдельным людям, которые сыграли в нем свою роль. Болельщикам, которые любят этот вид спорта иногда больше, чем я, ха-ха, спасибо вам. В жизни всегда будут взлёты и падения. Однако это было весело, и, откровенно говоря, я бы ничего не стал менять. До следующего приключения», — написал Даниэль на своей странице в социальных сетях.

Новым пилотом в составе «РБ» стал 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.