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Лоран Мекис высказался о том, что новым пилотом «РБ» стал Лиам Лоусон

Лоран Мекис высказался о том, что новым пилотом «РБ» стал Лиам Лоусон
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Руководитель итальянского гоночного коллектива «РБ» Лоран Мекис высказался насчёт того, что новым пилотом команды станет 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.

«Хочу воспользоваться возможностью и поприветствовать Лиама [в коллективе]. Он уже хорошо знаком с командой. Лиам выступал за нас в прошлом сезоне и хорошо справился с трудными обстоятельствами, так что это будет естественный переход. Приятно видеть, как молодые таланты из семьи «Ред Булл» делают следующий карьерный шаг. Мы с нетерпением ждём возможности начать работать вместе и сосредоточиться на оставшейся части сезона», — приводит слова Мекиса пресс-служба «РБ».

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