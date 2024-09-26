Хельмут Марко: у Риккардо исчез инстинкт убийцы после ухода из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением об уходе австралийского пилота Даниэля Риккардо из итальянского коллектива «РБ».

«Думаю, что решение уйти из «Ред Булл» стало поворотным моментом в его карьере. После у него не было болида, который способен побеждать, ни в «Рено», ни в «Макларене». Ему удалось выиграть в Монце, но тогда были особые обстоятельства. Не знаю, что именно произошло, поскольку если бы у нас была информация, то мы бы ему помогли. Но скорость и, прежде всего, позднее торможение, а затем его попытки уйти влево или вправо… В последние несколько лет он пытался, но этого больше не было, его инстинкт убийцы исчез.

У него были определённые сомнения относительно двигателя «Хонды». По-видимому, Даниэль больше прислушивался к сладким речам «Рено» и Сириля Абитебуля. В финансовом плане не было большой разницы между тем, что ему предлагали «Рено» и мы.

Я тогда сказал ему: «У тебя будут проблемы с шуи». Не думаю, что мы часто видели «Рено» на подиуме. Он пришёл к нам, одержав победу над Феттелем со счётом 3:0 в 2014 году. После этого Даниил Квят временами был быстрее его, но по ходу сезона Даниэль также держал его под контролем.

Потом появился Макс. Он становился всё сильнее и сильнее, так что это, безусловно, было одной из причин его решения выбрать «Рено», а не нас. Даниэль был проинформирован [о решении руководства]. Считаю, что прощальный круг стал самым быстрым в его карьере. Это всё равно продемонстрировало его потенциал, хотя и не на постоянной основе и не на том уровне, который оправдал бы его переход в «Ред Булл». Тем не менее это было впечатляющее выступление.

Ему ясно сказали, что он должен быть значительно лучше Юки Цуноды, но Даниэлю удалось достичь этой задачи только в нескольких гонках. Таким образом, очевидно, что история о возвращении блудного сына в «Ред Булл», к сожалению, не сложилась.

Он очень хорошо сказал, что находится в мире с собой и смирился с ситуацией. Мы посмотрим, каковы его планы на будущее», — приводит слова Марко портал Motorsport.