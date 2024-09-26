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Хорнер: с того момента, как Даниэль пришёл в «Ред Булл» стало ясно, что он не просто пилот

Хорнер: с того момента, как Даниэль пришёл в «Ред Булл» стало ясно, что он не просто пилот
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал то, что австралийский пилот Даниэль Риккардо покинул итальянский гоночный коллектив «РБ».

«С того момента, как ты пришёл в «Ред Булл» стало ясно, что больше, чем просто пилот. Твои бесконечный энтузиазм, чувство юмора и отношение к делу оставят неизгладимый след на команде из Милтон Кинс и всей «Формуле-1». Спасибо за победы, улыбки, песни (и, хотел бы я сказать, за шуи тоже), ты навсегда останешься особенной частью семьи «Ред Булл». 8 побед, 32 подиума, 1329 очков. Эти статистика и награды – не единственные показатели того, чего ты достиг и кем стал. Спасибо тебе, Даниэль», — написал Хорнер на своей странице в социальных сетях.

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