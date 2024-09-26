Хорнер: с того момента, как Даниэль пришёл в «Ред Булл» стало ясно, что он не просто пилот

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал то, что австралийский пилот Даниэль Риккардо покинул итальянский гоночный коллектив «РБ».

«С того момента, как ты пришёл в «Ред Булл» стало ясно, что больше, чем просто пилот. Твои бесконечный энтузиазм, чувство юмора и отношение к делу оставят неизгладимый след на команде из Милтон Кинс и всей «Формуле-1». Спасибо за победы, улыбки, песни (и, хотел бы я сказать, за шуи тоже), ты навсегда останешься особенной частью семьи «Ред Булл». 8 побед, 32 подиума, 1329 очков. Эти статистика и награды – не единственные показатели того, чего ты достиг и кем стал. Спасибо тебе, Даниэль», — написал Хорнер на своей странице в социальных сетях.