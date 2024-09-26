«Сбылась моя мечта». Лоусон высказался о предстоящем дебюте за «РБ»

Новоиспечённый пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон высказался насчёт присоединения к итальянскому коллективу.

«Рад сообщить, что я буду вести болид в Остине. Это, безусловно, потрясающий шанс для меня. Сбылась моя мечта. Поэтому я хочу сказать спасибо команде за эту возможность, а также вам, моим фанатам, за поддержку. Это очень важно для меня. Впереди ещё много работы, но я с нетерпением жду встречи с вами, ребята, в Остине», — сказал Лоусон в видеообращении, которое было опубликовано на странице «РБ» в социальных сетях.

Лоусон будет выступать в составе итальянской команды до конца текущего сезона.

Лиам являлся резервным пилотом австрийской «Ред Булл» с 2022 года. Новозеландец дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, поскольку тогда Даниэль Риккардо проходил восстановительный период из-за травмы руки.