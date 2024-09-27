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Льюис Хэмилтон обратился к Даниэлю Риккардо после его ухода из Формулы-1

Льюис Хэмилтон обратился к Даниэлю Риккардо после его ухода из Формулы-1
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Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал уход австралийского пилота Даниэля Риккардо из итальянского гоночного коллектива «РБ».

«Даниэль, для меня было честью соперничать с тобой на протяжении многих лет. Никогда не забуду поединки, разделённый с тобой смех, и глоток твоего шуи — это было отвратительно, но я рад, что сделал это с тобой, друг.

Ты оставляешь наследие того, кто всегда остаётся самим собой, что в этом спорте никогда не бывает легко. Ты принимал всё с широчайшей улыбкой, и я салютую тебе за это. У тебя впереди еще столько всего, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты будешь делать дальше. Я всегда буду здесь, рядом с тобой», — написал Льюис на своей странице в социальных сетях.

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