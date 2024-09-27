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Шарль Леклер и Макс Ферстаппен обратились к Даниэлю Риккардо со словами поддержки

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен обратились к Даниэлю Риккардо со словами поддержки
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратились к австралийцу Даниэлю Риккардо со словами поддержки после его ухода из Формулы-1.

«Подними голову, приятель. Впереди [тебя ждёт] ещё много прекрасных моментов», — написал на своей странице в социальных сетях Макс.

«Единственный и неповторимый, Даниэль. Нам будет не хватать тебя в паддоке, приятель. Удачи во всём», — откликнулся Леклер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, место Риккардо в итальянском гоночном коллективе «РБ» занял 22-летний новозеландец Лиам Лоусон, который дебютирует за команду на Гран-при США в Остине.

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