Штайнер ответил, на кого ставит в борьбе за титул между Ферстаппеном и Норрисом

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о шансах пилота «Макларена» британца Ландо Норриса стать чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я ставлю на Ландо. В Сингапуре он был очень хорош, если не считать нескольких моментов, когда он коснулся стены. Потерял ли он концентрацию? Не знаю, но это было странно», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 279.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 245.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24.