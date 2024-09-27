Штайнер ответил, на кого ставит в борьбе за титул между Ферстаппеном и Норрисом

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о шансах пилота «Макларена» британца Ландо Норриса стать чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Я ставлю на Ландо. В Сингапуре он был очень хорош, если не считать нескольких моментов, когда он коснулся стены. Потерял ли он концентрацию? Не знаю, но это было странно», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 279.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 245.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24.