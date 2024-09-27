Заключительный этап RDS Europe пройдёт 28-29 сентября в Рязани

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Заключительный, седьмой этап дрифт-чемпионата RDS Europe 2024 пройдёт 28-29 сентября в Рязани на автодроме ATRON International Circuit.

В зачётной группе PRO борьбу за титул ведут Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team и представитель Carville Racing Иван Пальмин. Григорий возглавляет таблицу, заработав в свой актив 1078 баллов, а Пальмин в роли догоняющего – 921 очко.

За бронзовые награды сразятся Кирилл Мацкевич из Time Up (803), его партнёр по команде Леонид Шнайдер (674) и Данила Воробьёв, выступающий за LUKOIL Racing Drift Team.

В командном зачёте обладатели призовых мест также определятся по итогам этапа. По итогам шести этапов лидирует LUKOIL Racing Drift Team (1679), на втором месте расположился коллектив Time Up (1478), замыкает тройку призёров Carville Racing (1298).

В зачётной группе NXT на первом месте в таблице идёт Иван Седых, не пропустивший ни одного этапа и набравший 979 очков. Его главным конкурентом является Валерий Никулин с 958 баллами. На третьем месте расположился Тарас Шатов (699).

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе на входе. Бесплатная трансляция будет доступна на сайте rdstv.ru

После финального этапа часть пилотов RDS Europe отправится в Ростов-на-Дону, где им предстоит выступить в Кубке России «Суперфинале РДС».