Лоусон ответил, когда узнал, что заменит Риккардо в «РБ»

Новый пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон рассказал, когда узнал о замене австралийского ветерана Даниэля Риккардо в команде.

Напомним, ранее стало известно, что минувший Гран-при Сингапура стал последним для Риккардо в «РБ», с этапа в Остине коллектив будет представлять Лоусон.

«Я знал об этом последние две недели. Но пока это неизвестно миру, это не кажется чем-то определённым, я никому не мог об этом рассказать.

Каково было делить гараж с Риккардо? Не очень приятно, по правде говоря. Уикенд в Сингапуре определённо не был для меня приятным, поскольку все понимали, что будет дальше», — сказал Лоусон в интервью Newstalk ZB.