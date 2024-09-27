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Пиастри рассказал, как относится к превосходству Норриса в квалификациях

Пиастри рассказал, как относится к превосходству Норриса в квалификациях
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил, как относится к превосходству напарника Ландо Норрис в квалификациях в нынешнем сезоне.

«Не хотел бы говорить, что дело в опыте. Суть заключается в том, чтобы каждый раз выжимать из машины максимум. Было несколько сессий, где разрыв был больше, чем мне бы хотелось, что на первых десяти этапах нас отделяло примерно половина десятой. Да, прямое сравнение получается односторонним, но разрыв очень мал.

Всё сводится к тому, чтобы сделать всё правильно на последнем круге в третьем сегменте. Трудно идеально оценить условия. Вы можете как что-то недоделать, так и перестараться. И попасть в золотую середину – сложнейший шаг», — приводит слова Пиастри GPblog.

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