Лоусон: я должен доказать свою ценность, чтобы сохранить место в 2025 году

Новый пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон высказался о своих шансах остаться в престижнейшей гоночной серии мира в 2025 году.

«У меня есть время до конца сезона, я узнаю больше по ходу выступлений. Сейчас это шесть гонок.

Итак, мне нужно выступить. Очевидно, я должен доказать свою ценность в Ф-1 и сделать ту же работу, что и в прошлом году. Вот что бы дало мне шанс. Я должен сделать достаточно, чтобы сохранить место в следующем году», — сказал Лоусон в интервью Newstalk ZB.

Лусон являлся резервным пилотом «Ред Булл» с 2022 года. Новозеландец дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, заменив травмированного Даниэля Риккардо.