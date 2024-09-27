Колапинто отреагировал на желание главы «Уильямса» обеспечить ему место в «Кик-Заубере»

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал слова главы команды Джеймса Ваулза, ранее заявившего, что он хотел бы обеспечить аргентинцу место в «Кик-Заубере» в 2025 году.

«Я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на удивительной возможности, полученной от Джеймса, от «Уильямса», мы отлично сработались. Мы делаем шаги вперёд, а значит, двигаемся.

Конечно, остаться в Ф-1 было бы осуществлением мечты. Но сейчас я невероятно рад возможности выступить на предстоящих гонках с «Уильямсом». Я очень горд быть частью этой команды. Мы достигаем больших успехов», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.