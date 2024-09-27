Швейцария исключила Никиту Мазепина из санкционных списков

Швейцария исключила бывшего пилота Формулы-1 россиянина Никиту Мазепина из санкционных списков, сообщает издание ТАСС.

«Могу объявить, что на этой неделе Швейцария также исключила меня из своего санкционного списка. Это тоже большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — прокомментировал новость Мазепин.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».